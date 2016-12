Skeleton Dance - Sind das die besten animierten PS4-Themes aller Zeiten?

Skeleton Dance gehört zu den kuriosesten PS4-Themes der letzten Zeit.

Gehört ihr zu denjenigen, die regelmäßig ihren PS4-Hauptmenü-Hintergrund ändern? Zu denen, die vielleicht sogar Geld für ein neues Theme ausgeben? Ich muss gestehen, ich gehöre nicht wirklich dazu. Allerdings stöbere ich hin und wieder in den Themes und bin wirklich erstaunt, was es da mittlerweile an wirklich schicken und teilweise auch ausgefallenen Kuriositäten gibt.

Aber ich mich jetzt nach den Feiertagen ins Design-Untermenü meiner PS4 verirrte, traf mich fast der Schlag - im positiven Sinne. Denn da erblickte ich den meiner Meinung nach neuen König der Themes: Skeleton Dance! Wer sich das 2,99 Euro teure und knapp 27 MB große Design auf seine Platte lädt, hat ab sofort Skelette im Hauptmenü-Hintergrund, die in düsterer Kulisse das Tanzbein schwingen. Wie großartig ist das denn? Ich bin jedenfalls selten so schnell 2,99 Euro losgeworden. Wer die Skelette in Aktion sehen will, findet hier eine kleine Kostprobe.

Und es geht noch kurioser: Mittlerweile gibt es sogar Tropical Skeleton Dance! Gleiches Prinzip, nur vor tropischer Kulisse. Nachteil: Im deutschen Store ist dieses Theme aktuell noch nicht erhältlich.

Hier noch eine Anleitung für alle, die nicht wissen, wie man ins Theme-Menü kommt:

Wählt den Menüpunkt "Einstellungen"

Scrollt zum Punkt "Designs"

Hier könnt ihr dann bereits vorhandene Themes wechseln oder im Store nach neuen Designs Ausschau halten. Skeleton Dance sollte euch dabei sofort ins Auge fallen, die tanzenden Skelette sind wohl nicht nur mein aktueller Theme-Favorit.

Eine Spur bunter: So sieht Tropical Skeleton Dance aus.