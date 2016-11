Skyrim - Nord & keine Lust auf Alchemie: Riesige Umfrage zeigt, wie der typische Fan spielt

Skyrim

Glauben wir dieser Umfrage, die gerade auf Reddit die Runde macht, so bekommen wir ein ziemlich gutes Bild vom durchschnittlichen Skyrim-Spieler: Er ist männlich, spielt bevorzugt als schleichender Attentäter-Nord, hat kaum Interesse an Alchemie, schließt sich früher oder später der Diebesgilde an und erledigt tatsächlich auch die Hauptquest - lässt sich aber gerne von Nebenmissionen ablenken.

Über 14.000 Fans haben zu diesem Zeitpunkt bereits an der Umfrage teilgenommen. Die Ergebnisse findet ihr hier, zu den interessantesten Erkenntnissen gehören aber diese Punkte (Stand: 03.11., 09:45 Uhr):

Das beliebteste Volk für den eigenen Charakter: Nord (26%), Khajit (13%), Waldelf (11%)

Der beliebteste Spielstil: Assassine (22%), Bogenschütze (21%), Einhandwaffe und Zauber (17%)

Die beliebteste Fraktion: Diebesgilde (72%), Dunkle Bruderschaft (68%), Akademie von Winterfeste (63%)

Die beliebteste Spielperspektive: Ego-Perspektive (75%)

Passt ihr in das Bild des durchschnittlichen Skyrim-Spielers? Was macht ihr grundlegend anders?