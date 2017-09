SNES Mini - Nintendo recycelt die Hardware des NES Mini, Hacker & Modder freuen sich

Der SNES Classic Mini unterscheidet sich offenbar nur äußerlich von seinem Quasi-Vorgänger, dem NES Classic Mini. Die Technik im Inneren scheint nämlich komplett identisch zu sein. Weil der NES Classic Mini mittlerweile den Ruf genießt, besonders leicht hackbar zu sein, könnte dasselbe auch für den SNES Classic Mini gelten. Das Programm namens Hakchi2, mit dem auch der NES Classic manipuliert werden kann, soll jedenfalls auch mit der SNES-Version kompatibel sein.

Dass sich die Hardware der beiden Retro-Kultkonsolen eigentlich gar nicht voneinander unterschiedet, haben bereits die Kollegen von Digital Foundry auseinanderklamüsert. Auf Reddit berichtet ein Nutzer dann auch direkt davon, Hakchi2 mit dem SNES Classic Mini ausprobiert zu haben, und zwar erfolgreich. Aktuell arbeiten viele Modder wohl daran, Daten aus dem SNES Classic Mini herauszuholen, um das Tool entsprechend zu konfigurieren.

Wenn der SNES Classic Mini erstmal geknackt ist, öffnet das Tür und Tor für alle möglichen Dinge. Nützliche Mods und Änderungen wie zum Beispiel ein Homebutton sind höchst willkommen, aber auch alte Spiele, die nicht in der Neuauflage enthalten sind, könnten so hinzugefügt werden. Selbstverständlich funktioniert es auch andersrum: Das zum ersten Mal durch den SNES Classic Mini veröffentlichte, exklusive Star Fox 2 könnte so im Netz landen.

Überrascht euch, dass das Innenleben von SNES und NES Classic Mini dasselbe ist?