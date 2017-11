SNES Mini - 2 Millionen Retro-Konsolen innerhalb eines Monats verkauft

Nintendos Retro-Streifzug ging vor knapp einem Monat in eine neue Runde, als das SNES Classic Mini am 29. September in Europa erschienen ist. Es ist nach dem NES Mini bereits die zweite Konsole, die in kompakter Version neu aufgelegt worden ist. Bei Fans findet der Retro-Trend offensichtlich anklang und das SNES Mini wanderte innerhalb von nur vier Wochen nach Veröffentlichung bereits zwei Millionen Mal über die Ladentheke.

Das verrät ein offizieller Bericht, den Nintendo im Rahmen eines Briefings zum finanziellen Status quo veröffentlichte. Die Strategie des Unternehmens, zwei Arten von Fans zu begeistern, trägt anscheinend Früchte. Sowohl Spieler der ursprünglichen SNES-Generation als auch diejenigen, die noch nicht mit der Original-Konsole in Berührung gekommen sind, sollen die Zielgruppe bilden.

Nachdem das NES Mini nach der Ankündigung im letzten Jahr in kürzester Zeit vergriffen war, hat Nintendo sich diesmal für den Ansturm zahlungswilliger Retro-Fans gerüstet. Bei der Produktion des SNES Mini habe das Unternehmen vorgesorgt und sichergestellt, dass ausreichend Konsolen geliefert werden würden. Von überteuerten Privatangeboten rät der Hersteller hingegen ab.

