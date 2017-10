SNES Mini - Bethesda gratuliert Nintendo zum Launch mit Skyrim-SNES-Cover

Aus Bethesdas akribischen Bemühen, sein urpsrünglich 2011 für PS3, Xbox 360 und PC erschienenes Mammut-RPG Skyrim auf jede mögliche Plattform zu bringen, ist mittlerweile ein kleiner Running Gag geworden.

Folgt nach der 2016 erschienenen Special-Edition für PS4 und Xbox One und der für den 17. November 2017 geplanten Nintendo Switch-Fassung nun etwa auch ein SNES-Auftritt von Skyrim? Ganz bestimmt nicht – wie zumindest das Cover der SNES-Wunschtraumedition von Skyrim aussehen könnte, zeigt Bethesda via Twitter.

Congrats to Nintendo on the launch of the #SNESClassic. The Elder Scrolls finally comes to a Nintendo console on Nov. 17th! #SkyrimSwitch pic.twitter.com/Q6aWQ2izhO