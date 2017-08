SNES Mini - Konsolen-Klassiker kommt mit neuer Rückspulfunktion

Mit der Miniatur-Neuauflage des Super Nintendo will uns Nintendo das besondere Gefühl zurückgeben, das wir mit dem Original verbinden. Doch das SNES Mini bringt auch neue Ideen mit. Wie jetzt bekannt wurde, bekommt der Konsolen-Klassiker auch eine neue Rückspulfunktion spendiert, mit der wir "in der Zeit zurückreisen" können, falls wir einen Sprung verpatzt oder ein Item verpasst haben.

In einem neuen Overview-Trailer zum SNES Mini, der uns noch einmal alle Details zur Konsole und den 21 vorinstallierten Spielen erklärt, wird auch die Rückspulfunktion erklärt und vorgestellt.

Falls wir also einen Fehler machen, können wir das Gameplay bis zur gewünschten Stelle zurückspulen und dann einen erneuten Versuch starten. Auch die insgesamt vier möglichen Spielstände, die wir anlegen können, speichern etwa eine Minute des Gameplays mit ab, sodass wir auch beim erneuten Laden die Rückspulfunktion nutzen können.

Ebenfalls neu sind die sogenannten Frames, die wir um das eigentliche Gameplay des SNES Mini legen können. Wir haben die Auswahl aus statischen Frames wie eine Holzumrandung oder dynamische Frames, die sich im Look langsam verändern. Wie das NES Mini bietet auch das SNES Mini insgesamt drei verschiedene Display-Modi, wir können unsere Lieblingsspiele entweder in 4:3, im "Pixel Perfect"-Modus oder im CRT-Modus erleben, der den Look alter Röhrenfernseher imitiert.

Das SNES Mini soll am 29. September 2017 erscheinen.