SNES - Nike bringt Air Jordan 4 im Stil der Konsole

Super Nintendo-Nike Air Jordan 4

Nintendo arbeitete in der Vergangenheit bereits mit dem Skate-Schuhhersteller Vans zusammen, um uns Treter mit Donkey Kong-, The Legend of Zelda- oder Princess Peach-Design an die Füße zu zaubern. Auch die kreativen Köpfe von Freaker Sneaks laden uns dazu ein, Nostalgie an den Füßen zu tragen, und bringen das Traditionsunternehmen nun auch auf Nike-Sneaker.

Mehr: Mini SNES - 3ß Klassiker, die ein neues Super Nintendo haben sollte

Die Air Jordan 4 im Stil des SNES erstrahlen im matten grau der beliebten 16 Bit-Konsole aus dem Jahr 1992 und bieten als Schmankerl sogar drückbare Knöpfe auf der Rückseite. Anders als die Vans-Modelle von Nintendo sind die Nike-Treter aber streng limitiert (via Destructoid).

Was haltet ihr von den Schuhen?