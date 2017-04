Sonic - Sega möchte dem blauen Igel zu alter Stärke verhelfen

Nachdem sich Sega in den letzten Jahren auf andere Titel konzentriert hat, will das Unternehmen nun wieder ihr Aushängeschild Sonic The Hedgehog in den Fokus rücken.

von Johanna Behrens,

07.04.2017 18:00 Uhr