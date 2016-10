PlayStation VR - Das sagt die Presse zu den Launch-Spielen

Die ersten Test-Wertungen zu Batman Arkham VR, VR Worlds und Until Dawn: Rush of Blood sind online. Das sagt die (internationale) Presse zum PSVR-Launch-Lineup.

Von Mirco Kämpfer |

Die ersten Tests zu Spielen für PlayStation VR sind live.

Die PlayStation VR erscheint zwar erst am 13. Oktober 2016, einige Pressevertreter durften aber schon zuvor die VR-Brille samt zugehöriger Launch-Spiele ausprobieren, darunter Batman Arkham VR und Until Dawn: Rush of Blood. Wir haben für euch die ersten Pressestimmen und Wertungen gesammelt.

Zum Thema: Alle Spiele für PSVR in der Übersicht

Batman Arkham VR

Die internationalen Kollegen äußern sich zwiegespalten über den VR-Auftritt des Dunklen Rächers. IGN US etwa lobt die tolle Immersion dank Move-Controllern, kritisiert jedoch das seichte Gameplay und die kurze Spieldauer von ca. einer Stunde. Auch die solide Story sei etwas vorhersehbar.

Ganz ähnlich sieht es Gamespot und empfiehlt das Spiel daher nicht jedem, sondern vor allem Batman-Fans, die sich ungeachtet der Mängel voll und ganz in der virtuellen Welt verlieren können. Dafür sorgen auch die Videosequenzen, die durch die VR-Brille richtig zur Geltung kommen, weil man näher am Geschehen sei.

Etwas euphorischer zeigt sich Digital Spy. Der Redakteur bezeichnet Batman Arkham VR als »das Beste, was ihr auf der PSVR zum Launch spielen könnt«.

Einig sind sich aber fast alle: Das Spiel ist eher eine Art Konzept-Demo im Batman-Universum ohne spielerischen Tiefgang.

Wertung Digital Spy 90 / 100 Game Informer 7.5 / 10 IGN US 7.2 / 10 Gamespot 7 / 10 Destructoid 6.5 / 10 Metacritic 72 / 100

Until Dawn: Rush of Blood

Until Dawn: Rush of Blood ist im Gegensatz zu Until Dawn ein Rail-Shooter - ihr sitzt in einer Lore und ballert auf Ziele. Das funktioniere zwar auch mit dem PS4-Controller, spaßiger sei es jedoch mit zwei Move-Controllern, weil es dem Gefühl näher komme, Pistolen in den Händen zu halten, schreibt Game Informer.

Hierbei könne es jedoch bei schlechten Lichtverhältnissen zu Erkennungsproblemen kommen. Sie bezeichnen Rush of Blood als Evolution der Lightning-Shooter ohne große Innovationen im VR-Segment.

Destructoid lobt derweil die kurzweilige Arcade-Action, die dank Collectibles, Herausforderungen und Secrets auch langfristig fesseln soll. Wobei IGN US im Test die Levels als durchschnittlich beschreibt. Auch Schockmomente oder Gruselflair seien Mangelware.

Wertung Digital Spy 80 / 100 Game Informer 7 / 10 IGN US 6 / 10 Gamespot - Destructoid 7.5 / 10 Metacritic 69 / 100

PlayStation VR Worlds

Der Titel sagt es bereits: Hinter PlayStation VR Worlds verbirgt sich eine Minispiel-Sammlung. Mit der Überschrift »The Good, the Bad and the Motion Sickness« sagt Gamespot das, was auch das Medienecho wiederzugeben scheint: Allen voran der Sci-Fi-First-Person-Shooter Scavenger Odyssey sorge für Übelkeitsanfälle. Das komme daher, weil bei jedem Sprung die Kamera angepasst wird, damit der Spieler eben auf der Planetenoberfläche landet.

Auch Videogamer pflichtet den Motion-Sickness-Problemen bei und empfiehlt, den Titel keinesfalls nach dem Essen zu spielen. Weiterhin bezeichnen die Kollegen die Sammlung als viel zu kurz und sind der Meinung, PlayStation VR Worlds hätte als kostenlose Demosammlung in der PSVR enthalten sein sollen.

Destructoid bezeichnet die Collection ebenfalls als kostenpflichtige Demo-Disc. The London Heist sei zwar der Höhepunkt der Sammlung, der Preis sei gemessen am Inhalt aber viel zu hoch. Die Spieler sollen warten, bis der Preis fällt.