Insomniac Games' PS4-exklusives Open World-Superheldenspiel Spider-Man steckt uns nicht nur ins Kostüm von Spidey und in die Jeans von dessen Alter-Ego Peter Parker, sondern lässt uns auch Mary Jane Watson spielen, die hier die Schauspielerei aufgegeben hat, um stattdessen als Reporterin im Daily Bugle zu arbeiten.

Das hat Creative Director Bryan Intihar im Zuge der Paris Games Week 2017 gegenüber IGN verraten:

"Ihr übernehmt tatsächlich in verschiedenen Phasen des Spiels die Rolle von Mary Jane. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als Spider-Man zu spielen. Die Spielabschnitte bleiben dem Charakter treu, etwa im Bezug auf ihren Hintergrund und ihren Job als Reporterin im Daily Bugle. Ich mag ihre Rolle im Spiel sehr und es ist toll, sie in eine Rolle zu versetzen, die wir wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen haben. Mary Jane ist hier weniger Jungfrau in Nöten, als viel mehr fähige Mitwirkende und Risikoträgerin."

Spider-Man hat alle Kräfte schon zu Beginn

Intihar ist im Gespräch mit IGN außerdem näher auf das Gameplay eingegangen. Er hat nicht nur erneut bestätigt, dass uns Spider-Man in einer Open World umher schwingen lässt, sondern auch zu verstehen gegeben, dass das kommende Action-Adventure keinen großen Fokus auf Charakter-Fortschritt legen wird.

Will heißen: Spider-Man wird so ziemlich all seine Fähigkeiten schon zu Beginn des Spiels haben. Laut Intihar wird es keinen klassischen "Metroid Prime"-Moment geben:

"Es geht nicht darum, etwas Cooles zu tun, die Kräfte wieder zu verlieren und dann wieder von vorne zu beginnen. Ihr spielt Spider-Man. Und wir möchten, dass ihr euch sofort als Spider-Man fühlt."

Mary Jane sowie Peter Parker sind neben weiteren bekannten Gesichtern aus dem Spider-Man-Universum wie Miles Morales im kürzlich veröffentlichten Story-Trailer zu sehen, der uns einen genaueren Blick auf die Figuren werfen lässt. Spider-Man hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber Anfang 2018 exklusiv für die PS4 erscheinen.