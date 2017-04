Spider-Man für PS4 - Möglicher Release 2017: Entwickler rudern zurück

Spider-Man schwingt sich weiterhin ins Ungewisse.

Gestern berichteten wir euch von Marvel Digital Media Groups Vize-Präsident Ryan Penagos, der in einem Livestream verlauten ließ, dass das PS4-exklusive Open World-Superheldenspiel Spider-Man noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Nun hat sich Insomniac Games dazu geäußert.

Ein Twitter-User wandte sich an die Entwickler und fragte nach, ob denn an der Aussage Penagos' etwas dran sei. Insomniac Games stellte daraufhin klar, dass "kein Release-Zeitfenster angekündigt wurde".

@Spidey889 No release timeframe has been announced