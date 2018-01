Insomianc Games' kommendes PS4-exklusives Superheldenspiel Spider-Man wird gerade in internen Playtests auf Herz und Nieren geprüft. Und wie es scheint, ist das Open World-Abenteuer bereits von Anfang bis Ende spielbar (via Dualshockers).

Darauf lassen einige aktuelle Tweets des Design Directors Brian Horton schließen, der Spider-Man nach eigenen Angaben bereits drei Mal durchgespielt habe. Für jeden Spieldurchlauf habe er "mehrere Tage" gebraucht. Aufschluss über die Spielzeit von Spider-Man gibt das allerdings nicht.

Each play through has taken multiple days...long night ahead of me. Goin' back in, Thwip.