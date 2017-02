Splatoon 2 - Online-Shooter unterstützt Voice-Chat

Splatoon 2 unterstützt Voice-Chats.

Splatoon 2 hat ein von vielen Fans sehnlich gewünschtes Feature im Tintentank: Der Online-Shooter für Nintendo Switch wird Voice-Chat unterstützen. Das geht aus dem Finanzbericht von Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima hervor.

Demzufolge funktioniert das Voice Chat-Feature wie bereits von Nintendo angesprochen über "Smart-Devices". Ob wir dafür eine App auf dem Handy brauchen beziehungsweise wie genau Voice Chat-Partys auf der Switch abgewickelt werden, bleibt aber nach wie vor offen.

Einem Tweet des japanischen Splatoon-Kanals zufolge sollt ihr mit Spielern via Voice-Chat plaudern, die ihr über eure Freundesliste oder über soziale Netzwerke eingeladen habt. Voice-Chat soll zudem auch "während der Suche nach einem Match" und nicht ausschließlich in einer Partie funktionieren (Übersetzung via Reddit-User douglesman).

Splatoon 2 unterstützt im lokalen Mehrspielermodus bis zu acht Spieler und soll im Sommer 2017 für die Switch erscheinen.

Wie denkt ihr über die Voice-Chat-Funktion via Smartphones?

