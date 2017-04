Splatoon 2 hat endlich einen Releasetermin.

Falls ihr es kaum noch erwarten könnt, auch auf der Switch in Splatoon-Matches einzusteigen, dürfte euch das gestrige Nintendo Direct-Event gefallen haben. Endlich gibt es einen offiziellen Releasetermin für Splatoon 2, das uns am 21. Juli erreichen soll.

Darüber hinaus hat Nintendo auch einen neuen PvE-Modus vorgestellt, den wir mit bis zu drei anderen Spielern im Koop angehen können. Der sogenannte "Salmon Run" ist im Grunde ein klassischer Horde-Modus, der uns Wellen an Salmonids in den Weg stellt, die in verschiedenen Formen auftreten können.

Die Spieler müssen goldene Salmonid-Eier sammeln um die Level abzuschließen. Gefallene Mitspieler können dabei wiederbelebt werden, wenn sie mit Tinte beschossen werden.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli für Nintendo Switch.