Splatoon 2 - Wieder mit Map-Rotation, aber schnellerem Wechsel

Splatoon 2 wird wieder eine Map-Rotation bieten.

Der Multiplayer-Hit Splatoon hat auf der Wii U zwar inzwischen eine umfangreiche Map-Auswahl zu bieten, der Flaschenhals des Spiels ist aber seit jeher die Karten-Rotation. Denn: Für Online-Partien wird lediglich eine von zwei Maps zufällig ausgewählt - nach vier Stunden werden sie gegen zwei andere Schlachtfelder ausgetauscht.

Für Splatoon 2 gibt es nun eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Die Map-Rotation gibt es auch in der Fortsetzung für die Switch, Nintendo wird also vermutlich weiterhin keine Map-Auswahl oder gar Voting-Funktion nach einem Match anbieten, wie es im Genre üblich ist.

Die gute Nachricht ist aber, dass es in Splatoon 2 alle zwei Stunden neue Karten in der Rotation geben wird, die Zeit bis zum Wechsel wird also erheblich verkürzt. Diese Informationen stammen aus der aktuellen Edge-Ausgabe.

Splatoon 2 soll am 21. Juli 2017 für Nintendo Switch erscheinen.

Was zockt ihr momentan auf der Switch bis zum Release von Splatoon 2?