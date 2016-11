Titanfall 2 - Alle Fakten zum Single- und Multiplayer im Video

Wer Titanfall 2 noch nicht gespielt hat, sollte sich in unserem Video ansehen, was ihn dort erwartet – und vielleicht doch noch Seite an Seite mit den Titans in den Kampf ziehen!

von Sponsored Story ,

28.11.2016 14:50 Uhr