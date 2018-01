Spyro, Crash Bandicoot & Co. - Fast die Hälfte aller Europäer kehren gerne zu alten Spielen zurück

Eine Umfrage der Interactive Software Federation of Europe und dem Marktforschungsinstitut IPSOS beschäftigt sich mit der Beliebtheit von alten Spielen in Westeuropa. Befragt wurden Gamer aus Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. Die Studie geht nach eigenen Angaben auf eine Frage von GamesIndustry zurück, die die Ergebnisse auch zusammengefasst haben.

49% der befragten Gamer gaben dabei an, gerne ältere Titel erneut zu spielen. Damit bestätigt sich der Erfolg aktueller Retro-Projekte wie Nintendos SNES Mini, oder Remakes vergangener Klassiker à la Crash Bandicoot oder Secret of Mana.

Dennoch haben nur 22% der Befragten der Aussage zugestimmt, dass klassische Spiele besser sind, als moderne Titel. Für 45% ist außerdem eine realistische Grafik ein wichtiger Bestandteil eines guten Spiels.

Die Nostalgie führt uns zurück

Bei den Gamern, die angaben kürzlich Retro-Produkte genutzt zu haben, sehen die Werte schon etwas anders aus. Wenig überraschend haben hier 66% Prozent angegeben, gerne alte Spiele aus ihrer Jugend erneut zu erleben. 67% holen außerdem alte Spiele nach, die sie bisher verpasst haben. Nostalgie ist mit 49% der häufigste Grund für die Rückkehr zu Klassikern.

Unter den Retro-Spielern gaben immerhin 41% an, dass alte Spieler besser sind, als aktuelle Releases. Allerdings gaben gleichzeitig 38% zu, dass die entsprechenden Titel beim erneuten Durchlauf oft nicht so gut sind, wie in der Erinnerung.

In Frankreich zeigten sich die Probanden ein wenig nostalgischer, als die übrigen Nationen. Insgesamt fallen die Ergebnisse aber über alle Regionen hinweg recht konstant aus.

Kehrt ihr häufig zu alten Klassikern zurück?