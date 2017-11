Der japanische Technik-Reporter und Wall Street Journal-Autor Takashi Mochizuki hat auf Twitter eine Reihe von Tweets veröffentlicht, in denen er die wichtigsten Informationen aus dem aktuellen Quartals-Bericht von Square Enix zusammenfasst.

Die einzelnen Tweets hat er dabei selbst aus dem Japanischen übersetzt.

Die grundlegende Architektur der Switch sei der PS4 und Xbox One recht ähnlich. Es seien zwar einige Anpassungen nötig, aber Multiplattform-Spiele seien "nicht unmöglich".

Theoretisch wären damit auch die Voraussetzungen für Portierungen bereits veröffentlichter Spiele denkbar. Von Final Fantasy 15 wissen wir aber bereits, dass keine Nintendo Switch-Version geplant ist.

SquareEnix: -Switch's one ideal platform to put middle-range games, which got tough to achieve business success. SquareEnix's good at making these games, so would work on these aggressively https://t.co/kPQx0l8IIb

Die Nintendo Switch eigne sich hervorragend für mittelgroße Spiele, die es auf dem aktuellen Markt recht schwer haben. Da Square Enix solche Titel aber besonders gut beherrsche, wird deren Entwicklung nun besonders "aggressiv" verfolgt. Der vorherige Tweet zeigt aber, dass das nicht zwangsläufig "Switch-Exklusiv" bedeutet.

SquareEnix:

-(When consider games for Switch), we won't rule out any IPs. Those include new ones, currently active ones, currently not-active ones.

-Probably other platforms will get these too as part of multi, but we would aggressively make games for Switch https://t.co/JFuZRZnVWH