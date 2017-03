Star Wars - Assassin's Creed-Darsteller Michael Kenneth Williams ist im Han Solo-Film dabei

Star Wars: Han Solo

Es ist offiziell: Dank seines Charismas und seiner Ausstrahlung, wie es von offizieller Seite heißt, wird der Schauspieler Michael Kenneth Williams, der zuletzt in der Verfilmung von Assassin's Creed zu sehen war, das Ensemble um den kommenden Han Solo-Streifen bereichern.

Michael Kenneth Williams gesellt sich zum Cast des kommenden Han Solo STAR WARS Films: https://t.co/eXzpRFNP9s pic.twitter.com/HZuJY55RyZ — Star Wars DE (@StarWarsDE) March 6, 2017

Dieser Film wird einen Abschnitt der Biographie des berühmten Schmugglers beleuchten, die Star Wars-Fans bisher zumindest nicht in den offiziellen Kinofilmen kennenlernen durften: Die frühen Begegnungen und Abenteuer mit Lando Calrissian. Han Solo wird von Alden Ehrenreich gespielt, während Donald Glover in die Rolle des Calrissian schlüpft. Auch Emilia Clarke (Game of Thrones) und Woody Harrelson (Hunger Games) werden neben weiteren Stars in dem Film auftauchen, der am 25. Mai 2018 in den Kinos ankommen soll.

