Star Wars: Battlefront 2 - Autor von Spec Ops: The Line schreibt die Story

Star Wars: Battlefront 2 stammt aus derselben Feder wie Spec Ops: The Line.

Spec Ops: The Line war ein durchaus solides Spiel, das hauptsächlich von seiner Story getragen wurde: In unserem Test lobten wir damals die schonungslose Darstellung der Handlung, den Verzicht auf simple Schwarz-Weiß-Malerei, die nervenzerfetzenden Entscheidungsmomente und die konsequenten Enden.

Möglicherweise sind all das Dinge, auf die sich Spieler auch bei Star Wars: Battlefront 2 freuen dürfen. Electronic Arts und DICE haben für dessen Story-Kampagne nämlich Walt Williams als Co-Autoren verpflichtet. Der war damals Lead-Writer bei Spec Ops: The Line.

Excited to finally reveal what @MitchyD and I have been working on for the last year. Can't wait for you to meet Inferno Squad. #StarWars https://t.co/J4qJlWMmxH