Star Wars: Battlefront 2 - Leak: Erster Trailer zeigt Story-Kampagne, Weltraumschlachten & mehr

Star Wars: Battlefront 2 zeigt in einem ersten geleakten Clip auch alte Bekannte.

Die Tiefen des Internets haben den Ankündigungstrailer von Star Wars: Battlefront 2 an die Oberfläche gespült - offenbar ein wenig früher, als EA es angesichts der am Wochenende stattfinden Star Wars Celebration in Orlando geplant hatte. Das 30-sekündige Video zeigt im Schnelldurchlauf gleich mehrere Features, die die Battlefront-Community im 2015 erschienenen Vorgänger vermisst haben.

Der Trailer erzählt von einem Konflikt zwischen Rebellen und dem Imperium, der offenbar nach der Schlacht von Endor am Ende von Star Wars: Episode 6 - Rückkehr der Jedi ansetzt. Womöglich dürfen wir in der Einzelspieler-Kampagne in die Haut der uns noch unbekannten imperialen Offizierin schlüpfen, die der Trailer vorstellt.

Diese Offizierin könnte eine Hauptrolle im kommenden Star Wars: Battlefront 2 spielen.

Neben der jungen Frau dürfen wir außerdem auch einen Blick auf alte Bekannte werfen: Yoda, Darth Maul, Kylo Ren und Rey haben auf den unterschiedlichsten Schlachtfeldern wie Hoth, der Starkiller Base und in unmittelbarer Nähe eines Todessterns einen kurzen Auftritt. Schließlich scheint der Trailer auch auf Weltraumschlachten als mögliches Feature anzuspielen, die es in dieser Form im Vorgänger nicht gab.

Hier der Trailer:

bf2 from TheSpicinberg on Vimeo.

Wir erwarten bestätigte Informationen und den offiziellen Trailer am kommenden Wochenende, wenn in Orlande die Star Wars Celebration stattfindet.

Wie gefällt euch der Trailer? Welches Feature muss Star Wars: Battlefront 2 eurer Meinung unbedingt bieten?