Star Wars: Battlefront 2 - Prequel-Roman Inferno Squad erscheint morgen auch in Deutschland

Wer sich auf die Story des neuen Singleplayer-Modus von Star Wars: Battlefront 2 vorbereiten will, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, denn der Prequel-Roman Battlefront II: Inferno Squad erzählt die Vorgeschichte des Spiels. Die Story setzt am Ende der Ereignisse von Rogue One: A Star Wars Story beziehungsweise dem alten Episode IV: A New Hope an. Ab morgen ist das Buch von Christie Golden auch im deutschen Buchhandel erhältlich.

Nach der Zerstörung des ersten Todessterns befindet sich das Imperium in der Defensive. Allerdings dauert es nicht lange, bis zum Gegenschlag ausgeholt wird: Das Inferno Squad soll die Rebellen aufspüren und infiltrieren, um deren Widerstand zu brechen und sie letzten Endes zu vernichten. Wir lernen wohl erstmals Iden Versio kennen und werden offenbar Zeuge der Gründung ihrer Elite-Truppe.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - Fantheorie deutet auf großen Kampagnen-Twist hin

Die bisherigen Reviews zum Buch sind positiv, was wenig überraschend wirkt. Immerhin zeichnet die Autorin Christie Golden bereits für das Buch Star Wars: Dark Disciple verantwortlich und hat schon an Franchises wie StarCraft, Assassin's Creed, Star Trek und World of Warcraft mitgewirkt. Hier gibt es einen Auszug aus dem Roman zu lesen.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - Kampagne angespielt - Ein Wahnsinns-0815-Shooter

Die englische Fassung von Inferno Squad ist (unter anderem) in den USA bereits seit gestern erhältlich, in Deutschland kommt das Buch morgen, am 27. Juli, in die Läden. Die deutsche Übersetzung soll am 16. Oktober über Panini erscheinen. Immer noch genug Zeit, um sich auf den Release von Star Wars Battlefront 2 im November vorzubereiten.

Interessiert euch die Vorgeschichte zum Spiel?