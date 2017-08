Star Wars: Battlefront 2 - Raumschlachten werden auf der gamescom enthüllt

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass die Weltraumschlachten aus Star Wars: Battlefront 2 während der gamescom 2017 in Köln enthüllt werden.

Am 21. August soll es demnach um 18:30 MEZ einen Live-Stream zum Spiel geben, der den Sternenjäger-Angriffs-Modus von Battlefront 2 in Aktion zeigt. Als Kulisse dient die Karte "Fondor: Imperiale Werft", auf der sich zwei Teams in mehrstufigen Raumschlachten bekämpfen werden.

Dabei sollen sowohl Jäger-Schiffe, als auch Bomber sowie Schiffe von diversen Star Wars-Helden zum Einsatz kommen. Die gezeigte Map ist neben der Karte "Theed: Galaktischer Angriff" auch Teil der Multiplayer-Beta, die im Oktober starten soll.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC, unsere Vorschau zum Spiel lest ihr hier.

