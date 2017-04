Star Wars - Berührender Abschied von Carrie Fisher im Video-Tribut

Star Wars Celebtration nimmt Abschied mit A Tribute To Carrie Fisher.

Im vergangenen Jahr verstarb die gefeierte Schauspielerin Carrie Fisher, die vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia Organa in Star Wars bekannt wurde. Zuletzt sahen wir sie in ihrer letzten Rolle als General Organa in Star Wars: Das Erwachen der Macht, gefolgt von einer digitalen Abbildung in Star Wars: Rogue One bevor sie im Dezember einen Herzinfakt erlitt.

Mehr: Verstorbene Carrie Fisher wird auch in Star Wars 9 mitspielen

Während der aktuell stattfindenden Star Wars Celebration nahmen ihre ehemaligen Kollegen noch einmal Abschied von der Schauspielerin und Autorin, die als Script Doctor zudem unzählige Drehbücher bekannter Blockbuster rettete. Das berührende Video geht knapp fünf Minuten und zeigt Carrie Fisher nicht nur vor der Kamera in Star Wars, sondern auch am Set der Science-Fiction-Reihe sowie während Interviews, in denen sie über die Bedeutung von Prinzessin Leia redet.

Ich rate euch, Taschentücher in der Nähe zu haben, wenn ihr euch das Tribut an Carrie Fisher anseht. Ihr werdet sie brauchen.