Star Wars: Die letzten Jedi - Blu-ray & DVD enthält über 20 Minuten zusätzliche Szenen

Seit wenigen Tagen ist der neue erfolgreiche Star Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi weltweit in den Kinos zu sehen. Und während die Fangemeinde angeregt über das neue Sternenkriegabenteuer diskutiert, enthüllt Regisseur Rian Johnson gegenüber dem US-Magazin Collider bereits erste Details zur späteren Ausstattung des Films auf DVD und Blu-ray.

So dürfen sich Fans laut dem Regisseur auf großartiges Material einstellen, wie etwa 20 Minuten geschnittene und nicht gezeigte Filmszenen mit Rey und Luke, Finn und vieles mehr.

Die Szenen stammen aus der ursprünglichen drei Stunden langen Schnittfassung des Kinofilms, die nach dem finalen Cut auf zweieinhalb Stunden Laufzeit der Schere zum Opfer fielen.

Da das Entfernen mancher Szenen dem Regisseur und seinen Mitarbeitern im Schneideraum regelrecht weh getan habe, möchte man die Filmschnipsel den Fans nicht vorenthalten, so Johnson im Interview.

Nun verrät Rian Johnson schon jetzt erste Details zu den besagten Filmschnipsel: Es gibt eine zusätzliche Szene mit der neuen Heldin Rey (Daisy Ridley) und Luke Skywalker (Mark Hamill) auf Ach-To, die ihn bittet, sie im Umgang mit der Macht auszubilden. So ist in der entfernten Szene ein weiterer Test zu sehen, den sich Rey Luke unterziehen muss. Laut Johnson handelt es sich dabei um eine "große emotionale Szene" zwischen den beiden, "wirklich großes Zeug."

Dazu gibt es weitere Szenen mit Finn (John Boyega) und Poe Dameron (Oscar Isaac), sowie Finn mit Rose (Kelly Marie Tran) und DJ (Benicio del Toro) zusehen, bestätigt Johnson:

"Es gibt eine ganze erweiterte Sequenz, in der die drei durch den Mega-Sternenzerstörer schleichen und den Tracker zu finden versuchen. Es ist eine ganze Sequenz mit ihnen, wie sie durch den großen Bürobereich schleichen und diese Sturmtruppler austricksen müssen. Wir haben noch einige Finn-Szenen - da ist diese eine großartige Finn/Poe-Szene, die so eine Art Vorbereitung am Anfang ist, als Poe Finn wieder auf die Beine bringt, nachdem der aus dem Koma aufgewacht ist. Oh Gott, es gibt eine Menge wirklich spaßiges Zeug."