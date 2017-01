Star Wars: Episode 8 - Die Beziehung zwischen Rey und Luke soll im Mittelpunkt stehen

Star Wars: Das Erwachen der Macht hat Rey als wichtigen Charakter vorgestellt

Während Rogue One noch in den Lichtspielhäusern des Landes seine Runden dreht, erinnern sich Star Wars-Fans sicherlich noch immer gut an Episode 7: Das Erwachen der Macht, die das berühmte SciFi-Märchen in die moderne Filmwelt befördert hat. Der Film endete mit einer Szene, in der Hauptfigur Rey dem legendären Jedi Luke Skywalker sein Lichtschwert entgegenstreckt.

Regisseur Rian Johnson, der nun die Nachfolge von J. J. Abrams angetreten hat, will diesen Einstiegspunkt, der sich für den nächsten Film geradezu anbietet, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Im Interview mit USA Today verrät er, dass er "nicht einfach zwei Jahre überspringen will", sondern direkt an dieser letzten Szene einsetzen will, um zu zeigen, was in den sich anschließenden Momenten passiert.

Star Wars: Das Erwachen der Macht - Film-Fazit ohne Spoiler

Darüber hinaus stehe die Beziehung zwischen Luke und Rey im Zentrum der achten Episode, während auch die Vorgeschichte von Luke und seine Pläne für die Zukunft einen großen Teil des Films ausmachen sollen. Wie sich die Figuren von Mark Hamill und Daisy Ridley schließlich in das große Ganze der neuen Episoden einfügen werden, muss der Film zeigen, sobald er am 14. Dezember 2017 seinen Weg in die deutschen Kinos findet.

