Star Wars: Episode 8 - Vollständiger Titel des neuen Star Wars-Films offiziell bekannt

Star Wars: Episode 8 - The Last Jedi

Während mit Rogue One: A Star Wars Story Gareth Edwards (Godzilla) Spin-Off der Reihe immer noch in den Kinos zu sehen ist, dürfen wir uns so langsam auf Star Wars: Episode 8 einstellen.

Infos zum kommenden zweiten Teil der neuen Star Wars-Trilogie sind nach wie vor rar gesät, eine brennende Frage bezüglich des Weltraumabenteuers dürfen wir nun aber von der Liste streichen: Wie lautet der vollständige Titel von Star Wars: Episode 8?

Die beantwortet uns nun nämlich die offizielle Seite StarWars.com, die nicht nur den offiziellen Titel, sondern auch das Logo des Films mit der Netzwelt teilte.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) January 23, 2017

War bei Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht noch J.J. Abrams als Regisseur hinter der Kamera, übernimmt für The Last Jedi Rian Johnson (Looper) die Regie. Aus dessen Feder stammt auch das Drehbuch zum Film.

In Star Wars: Episode 8 - The Last Jedi kehren unter anderem Daisy Ridley als Rey, John Boyega als Finn und Mark Hamill als Luke Skywalker auf die Leinwand zurück. Auch die im Dezember verstorbene Carrie Fisher dürfen in ihrer Rolle als Leia Organa sehen.

Am 14. Dezember 2017 geht die Reise von Rey, Finn und Co. weiter. Dann kommt Star Wars: Episode 8 - The Last Jedi in die Kinos.

Freut ihr euch auf den Film?