Star Wars - Lucasfilm verspricht, Carrie Fisher nicht als CGI-Figur zurückzuholen

Zahlreiche Menschen dürften Fisher als Prinzessin Leia in Erinnerung behalten. Dabei war sie nicht nur als Schauspielern, sondern unter anderem auch als Drehbuchautorin tätig.

Schon kurz nach dem Tod von Carrie Fisher kam die Frage auf, wie es wohl in Star Wars: Episode 8 und Episode 9 mit der von ihr gespielten Leia Organa weitergehen würde. Für Episode 8 hatte die Schauspielerin ihre Szenen zwar schon abgedreht, aber die Dreharbeiten zu Episode 9 starten erst noch. Und gerade im letzten Teil der neuen Star Wars-Trilogie sollte Fisher angeblich eine zentralen Rolle einnehmen.

Werden die Verantwortlichen also die Drehbücher abändern, um ihre Figur vorzeitig aus dem Sci-Fi-Märchen zu verabschieden? Oder versuchen sie vielleicht, Fisher mittels CGI und einer anderen Darstellerin nachzubilden?

Entsprechende Gerüchte kamen in der vergangenen Woche auf. Grund dafür war ein Beitrag von BBC Newsnight, demzufolge Disney mit Fishers Hinterbliebenen darüber verhandle, sie - so wie Peter Cushing in Rogue One - mithilfe moderner Technik zurückzuholen. Doch Lucasfilm dementiert dies deutlich. Auf der offiziellen Star Wars-Website heißt es: