Star Wars - Neuer Regisseur für Han Solo-Spinoff gefunden

Erst gestern berichteten wir, dass Lucasfilm das Regie-Duo Phil Lord und Chris Miller (The LEGO Movie) während der laufenden Dreharbeiten zum Han Solo-Spinoff feuerte. Offiziell gaben beide Parteien an, dass man sich aufgrund kreativer Differenzen voneinander getrennt habe. Gleichzeitig versicherte Lucasfilm, dass man bald einen Nachfolger für den Regieposten bekannt geben werde. Dieses Versprechen löst der Konzern bereits nach kurzer Zeit ein.

Wie schon im Vorfeld von vielen vermutet, betreut ab sofort Oscar-Preisträger Ron Howard die weiteren Arbeiten am noch namenlosen Star Wars-Spinoff. Der Film begleitet den jungen Han Solo (Alden Ehrenreich) auf seinem Weg zum beliebten Schmuggler aus Krieg der Sterne. Die Dreharbeiten, die aktuell pausieren, sollen ab dem 10. Juli 2017 weitergehen. Als Kinostarttermin peilt Lucasfilm nach wie vor den 24. Mai 2018 an.

Noch bevor Lucasfilm das Engagement von Howard offiziell machte, berichtete The Hollywood Reporter in einer Exklusivmeldung darüber. Dem Branchenblatt gilt der Regisseur als souveräner Handwerker, der zuerst "das aufgewühlte Set befrieden und das bereits gedrehte Material auswerten" solle. Seine Filmografie umfasst unter anderem A Beautiful Mind, für das er in den Kategorien Beste Regie und Bester Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, sowie die gefeierten Dramen Frost/Nixon und Rush - Alles für den Sieg.

Seine jüngsten Werke, der Abenteuerfilm Im Herzen der See und die Dan Brown-Verfilmung Inferno, konnten hingegen weder die Kritiker noch an den Kinokassen vollends überzeugen. Trotzdem betont The Hollywood Reporter seine Erfahrung und spricht ihm zu, auf Filmsets eine beruhigende Wirkung zu haben - eine Eigenschaft, die nach dem überraschenden Rausschmiss von Phil Lord und Chris Miller sicher nicht schaden kann.