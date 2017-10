Auch nach dem Ende des Beta-Tests von Star Wars: Battlefront 2 tauschen die Spieler fleißig Meinungen zum Multiplayer-Shooter aus. Dabei wächst die Frustration darüber, dass Dice sich wenig an Diskussionen beteiligt und sich vor allem zu den Hauptkritikpunkten, den Lootboxen und dem Progressions-System, nicht äußert.

Einer der Entwickler, der Level Designer Peter Vesti Frendrup, versuchte nun auf Reddit, die Fans zu beschwichtigen und versichert in einem Post, dass Dice so gut wie alle Diskussionen um Battlefront 2 verfolge, selbst wenn man sich nicht so häufig zu Wort melde:

"Ich antworte hauptsächlich auf Feedback und Fragen zum Level Design - weil es das ist, woran ich arbeite. Und zu diesem Bereich gab es in letzter Zeit nur wenig Feedback. Wenn wir auf Probleme nicht eingehen, heißt das meistens, dass wir nichts sinnvolles zur Diskussion beitragen können. Wir lesen aber so gut wie alles!"

Einige User lesen aus dieser Antwort heraus, dass sich am Lootboxen-System nichts mehr ändern werde - schließlich könne man laut Frendrup zur Diskussion scheinbar nichts beitragen.

Ein finales Urteil könnt ihr euch ab dem 17. November bilden. Dann erscheint Star Wars: Battlefront 2 für die PS4, Xbox One und PC.

