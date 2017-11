Star Wars: Battlefront 2 - Exakte Release-Uhrzeit bekannt

Electronic Arts hat die exakte Release-Uhrzeit von Star Wars: Battlefront 2 bekanntgegeben. Der Shooter erscheint demnach am 17. November 2017 um 00:01 Uhr lokaler Zeit - egal, in welcher Zeitzone man sich befindet.

Osteuropäer dürfen deswegen schon eine Stunde früher losspielen als Mitteleuropäer, Briten sind dann nochmals eine Stunde später dran.

#StarWarsBattlefrontII launches worldwide at 12:01 AM on November 17.



Prepare your squadron by following @EAStarWars. pic.twitter.com/FRPiReC5b7 — Electronic Arts (@EA) November 6, 2017

Der Release von Star Wars: Battlefront 2 findet gestaffelt statt: Am 09. November dürfen Kunden von Origin Access (PC) und EA Access (Xbox One) bereits die Play First Trial spielen. Am 14. November geht es für Käufer der Deluxe Edition los und am 17. November ist dann schließlich der Release für Otto Normalverbraucher.

Star Wars: Battlefront 2 wird eine Singleplayer-Kampagne (entwickelt von Motive) und Multiplayer-Action (von DICE Schweden) bieten. Der Multiplayer-Modus stand nach der Beta wegen dem Lootbox-System in der Kritik, das Zufallssystem soll zum Release entschärft werden.

