Star Wars: Battlefront 2 - Größe Änderungen am Fortschritts-System werden im März vorgestellt, neuer Spielmodus kommt

Gerade erst hat Star Wars: Battlefront 2 server-seitig einen kleinen Patch erhalten, der das Matchmaking verbessern soll. Die Spieler haben davon allerdings nichts mitbekommen, weil sie keine Dateien herunterladen mussten. Eine der wichtigen Änderungen: Nach einem Match bleiben wir jetzt nicht länger auf demselben Server und in derselben Gruppe, sondern werden vom Matchmaking in eine neue Partie gesteckt. Dieses Durchwechseln soll der Zusammensetzung der Teams zugutekommen.

Doch viele Fans fragen sich nun nach diesem kleinen Update: Was ist denn mit den großen Neuerungen? Wann geht es mit Season 2 weiter? Und welche neuen Inhalte sind geplant? In einem offiziellen Blog-Post geben die Entwickler jetzt einen Ausblick, wann wir mit neuem Content rechnen können.

Offenbar arbeitet Dice tatsächlich an einem neuen Progressionssystem, das im März 2018 enthüllt werden soll. Die aktuelle Freischaltmechanik rund um Lootboxen und Zufalls-Upgrades wird von vielen Unzulänglichkeiten geplagt - kein Wunder, dass Dice hier Prioritäten setzt. Außerdem wird ein befristeter neuer Modus kommen: der sogenannte Jetpack Cargo.

Darin bekommen zwei Teams mit jeweils acht Spielern Jetpacks verliehen, um in Windeseile Missionsziele zu erfüllen. Der Modus wird im Februar erscheinen, aber nur für eine bestimmte Zeit spielbar sein. Und auch eine neue Season soll kommen, allerdings enthüllt Dice noch keine Details darüber.

Progression and Career is first on the list, obviously. We'll try to keep you entertained with some light content until we're ready for the big stuff later on.