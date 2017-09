Stardew Valley - Nintendo Switch-Version ist fertig, Release aber noch unklar

Während Spieler auf PS4 und Xbox One schon seit Dezember letzten Jahres die frische Landluft von Stardew Valley schnuppern dürfen, wurden Nintendo Switch-Besitzer bislang vertröstet. Offenbar ist die Entwicklung aber bereits abgeschlossen: Dem Publisher Chucklefish zufolge hat die Switch-Version bereits von Nintendo grünes Licht erhalten.

Finn Brice, der CEO von Chucklefish, schrieb auf Twitter:

Stardew Valley Switch Update, we've been approved. Working on finalising a release date with all parties involved. Will continue to inform!