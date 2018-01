Stardew Valley - Entwickler zeigt LAN-Modus für 4 Spieler & einen Flamingo

Der Multiplayer von Stardew Valley macht Fortschritte. Via Twitter veröffentlichte Entwickler ConcernedApe jetzt einen Screenshot, den er bei sich zuhause im Rahmen einer LAN-Party aufgenommen hat. Darauf sieht man den LAN-Modus des Harvest Moon-ähnlichen Spiels in einer frühen Testfassung:

4-player Stardew Valley LAN party at my house... it's really fun. It still needs some work, but the underlying network code is solid. Being in the same room and yelling at each other about what to do next, or if anyone has any stone, is great fun. Can't wait to share this pic.twitter.com/Sjxyd712BK