Stardew Valley trifft Harry Potter - Chucklefish teast neues RPG an, das in Zauberschule spielt

Chucklefish ist unter anderem als Entwickler des charmanten Pixel-SciFi-RPGs Starbound sowie als Publisher der beliebten Bauernhofsimulation Stardew Valley bekannt. Anfang des Jahres verkündigte Chucklefish, neben einem spirituellen Nachfolger des Rundenstrategiespiels Advance Wars an einem neuen RPG zu arbeiten, das die Macher als "Stardew Valley trifft auf Harry Potter" beschreiben.

Nachdem im März ein Teaser-Video (unten im Artikel) des noch namenlosen Pixel-RPG auftauchte, gibt es nun ein neues Lebenszeichen. Konkrete Infos hat Chucklefish zwar auch diesmal nicht zur Hand, aber immerhin gibt es einen ersten hübschen Screenshot und das Statement, dass die Macher viel von der Arbeit an Stardew Valley gelernt hätten.

SDV still in testing, no news yet. Thought this sneak peak might tide you over. We've learned a lot of lessons from working with Stardew. pic.twitter.com/EcabZ8DGb7