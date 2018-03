State of Decay 2 - Release im Mai 2018 zum Budget-Preis

Der Release-Termin für das Xbox One-Zombiespiel State of Decay 2 steht fest. Wie Microsoft bekannt gibt, soll der Titel bereits am 22. Mai 2018 erscheinen, ab diesem Zeitpunkt wird das Spiel auch über den Xbox Game Pass-Service verfügbar sein.

Etwas überraschend ist der niedrige Preispunkt für das Spiel. Die Standard-Edition kommt für 29,99 Euro Euro in den Handel, die Ultimate Edition, die neben Codes für zwei kommende DLC-Addons auch einen Code für die Year One Survival Edition des ersten Teils enthält, wird 49,99 Euro kosten. Mit der Ultimate Edition könnt ihr auch bereits vier Tage früher, also am 18. Mai 2018, loslegen.

Microsofts Aaron Greenberg sagte im Rahmen der Bekanntmachung:

"Unser Ziel ist es, eine langfristige Beziehung mit der State of Decay-Community aufzubauen und tiefgreifendere Erfahrungen mit dem Franchise zu fördern. Wie glauben, dass State of Decay 2 dieses Ziel erreicht, indem es Fans in die ultimative Zombie Survival-Fantasy eintauchen lässt und wollen mehr Spielern die Möglichkeit geben, dieses einzigartige Spiel zu erleben. "

In State of Decay 2 kämpft ihr nach einer Zombie-Apokalypse allein oder im Koop mit bis zu vier Personen ums Überleben. Dabei müsst ihr auf einer von drei großen Open World-Maps allerdings nicht nur auf euch selbst achten, sondern auch auf eure Basis, in der sich diverse KI-Charaktere tummeln.

Im Laufe des Spiels müsst ihr euer Lager ausbauen, Überlebende anheuern und Rohstoffe heranschaffen, was wiederum nur funktioniert, wenn ihr euch in zombieverseuchtes Gebiet wagt. Im Laufe des Spiels werdet ihr vor schwierige Entscheidungen gestellt, welche wiederum Auswirkungen auf die gesamte Gruppendynamik haben können.

Der Release von State of Decay 2 ist am 22. Mai für Xbox One und PC.

