Steam Awards - Das sind die lustigsten Nominierungen

Steam Awards

Valve veranstaltet zum ersten Mal überhaupt eine Art Preisverleihung. Die Steam Awards werden in verschiedenen Kategorien vergeben und zeichnen Spiele für bestimmte Aspekte aus – zum Beispiel als das »Emotionalste Spiel« oder, kein Scherz, für »Die beste Verwendung eines Bauernhoftiers«. Welche Spiele für die Kategorien nominiert werden, entscheidet die Community. Besonders bei den Steam Awards ist aber ein zusätzliches Feature, das es den Nutzern erlaubt, eigene Kategorien vorzuschlagen. Kotaku hat einige der lustigsten Steam Awards-Ideen gesammelt:

I have done my part for the Steam Awards this year, and I hope you will too. pic.twitter.com/NsjHqOLOzn — Yule Stigma (@Axelayer) November 23, 2016

"Ich habe meinen diesjährigen Teil für die Steam Awards getan. Ich hoffe, das wirst du auch. (Award-Titel: Komischste Jojo-Referenz des Jahrhunderts)"

I went for the obvious joke in the Steam Awards for this one. pic.twitter.com/B4RaHJlw5a — B.J. Brown (@TonicBH) November 23, 2016

"Ich habe mich für den offensichtlichen Witz bei den Steam Awards entschieden. (Award-Titel: Das Letzte Spiel einer langen Reihe, da der Entwickler sich jetzt profitableren Dingen zuwendet)"

"Perfekt! (Steam Award: Der Bösewicht, der einfach eine Umarmung braucht)"

I like being able to nominate games custom awards in Steam. #SteamAwards pic.twitter.com/QdSSFSstNp — FingersTehHand (@FingersTehHand) November 23, 2016

"Ich mag es, benutzerdefinierte Awards in Steam zu vergeben. (Steam Award: Genauste Beschreibung einer Post-2016-Welt)"

Doch es gibt nicht nur positive Nominierungen. Auf Reddit wird beispielsweise im Moment abgestimmt, welchen negativen Titel die Community dem Weltraum-Action-Adventure No Man's Sky geben soll. Mit dabei sind unter anderem »Schlechtestes Spiel des Jahres« und »Betrug des Jahrhunderts«.

Jetzt seid ihr gefragt, welche Awards würdet ihr vergeben?