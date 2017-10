Stranger Things: The Game - Gratis-Spiel für iOS & Android zum Start der 2. Staffel

Pünktlich zu Halloween erscheint am 27. Oktober 2017 die zweite Staffel des US-Serienhits Stranger Things. Um alle Fans der Mysteryserie auf die neue Season einzuschwören, veröffentlicht Netflix jetzt Stranger Things: The Game für iOS und Android.

Zwei weitere Staffeln bestätigt: Stranger Things könnte nach Season 4 enden

Das Mobile-Spiel kommt passend zur Serie im Retro-Look daher und präsentiert sich wie die alten Zelda-Spiele im SNES-Stil. Stranger Things: The Game ist komplett kostenlos und verzichtet auch auf In-App-Käufe in Form von Mikrotransaktionen.

Im Spiel selbst geht es mit den Figuren der Serie an bekannte Orte wie Mirkwood Forest, das geheime Labor und sogar in das gruselige Upside Down. Natürlich gibt es auch eine Menge freizuschalten, unter anderem einen exklusiven Serien-Trailer. Der Mix aus Ballern, Puzzle-Rätseln und Geschicklichkeit wird begleitet vom Soundtrack der Vorlage als 16-Bit-Version. Zum Start der neuen Staffel soll es außerdem ein kostenloses Content-Update mit neuen Inhalten geben.

Einen kurzen Eindruck aus dem Spiel liefert der Videoclip zu Stranger Things: The Game von BonusXP: