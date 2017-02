Suicide Squad 2 - Mel Gibson soll beim Superhelden-Sequel Regie führen

Jared Leto als der Joker in Suicide Squad

Suicide Squad soll fortgesetzt werden. David Ayer übernimmt beim zweiten Teil aber offenbar nicht mehr die Regie, denn Universal Bros. befindet sich aktuell wohl in Verhandlungen mit Mel Gibson. Wie The Hollywood Reporter schreibt, sollen sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium befinden und bisher sei noch kein offizielles Angebot gemacht worden.

Schauspieler und Regisseur Mel Gibson mache sich THR-Quellen zufolge mit dem Material vertraut, während Warner Bros. auch noch nach anderen Regisseuren Ausschau halte. Einer, der ebenfalls für den Posten in Frage kommt, soll Daniel Espinosa sein. David Ayer, der bei Teil eins auf dem Regiestuhl saß, führt seinerseits bei dem kommenden Harley Quinn- beziehungsweise Gotham City Sirens-Film Regie.

Überraschend kommt es nicht, dass sich Suicide Squad 2 in der Planung befindet, immerhin konnte der Vorgänger weltweit 745 Millionen US-Dollar einspielen – auch wenn er von den Kritikern und Fans eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. David Ayer hatte zuletzt erklärt, er bereue es, Jared Letos Joker nicht als Haupt-Bösewicht inszeniert zu haben.

Für Mel Gibson geht es aktuell generell wieder bergauf: Die Verhandlungen mit Warner Bros. könnten als Teil einer Art Kehrtwende in der öffentlichen Wahrnehmung des Schauspielers und Regisseurs bezeichnet werden. In den 2000ern machte er unter anderem mit Trunkenheit am Steuer sowie Alkoholismus, psychischen Problemen und antisemitischen Aussagen Negativ-Schlagzeilen.

Am meisten Aufwind verleiht Mel Gibson aber wohl sein neuer Film Hacksaw Ridge, der ihm sechs Oscar-Nominierungen einbrachte. Er selbst wurde für die Auszeichnung als Bester Regisseur nominiert und der Film blickt mittlerweile auf ein internationales Einspielergebnis von 164 Millionen Dollar. Jetzt wollen die Studios anscheinend auch wieder mit Mel Gibson arbeiten, nachdem er gewissermaßen eine ganze Dekade gemieden wurde.

