Sunless Sea - Indie-Hit bald auch auf iPad spielbar

Das Indie-Spiel Sunless Sea erscheint im Frühjahr 2017 für das iPad.

Wer das Indie-Spiel Sunless Sea schon immer mal unterwegs spielen wollte, bekommt schon bald die Gelegenheit dazu.

Der Entwickler Failbetter Games hat jetzt offiziell eine iPad-Version von Sunless Sea angekündigt. Für die Portierung ist das Team von BlitWorks zuständig, die auch bereits Broken Age, Bastion und Don't Starve auf mobile Plattformen gebracht haben.

It's Failbetter’s 7th birthday! And so we’d like to share some exciting news: Sunless Sea is coming to iPad this spring! pic.twitter.com/FhiYhqaCqq