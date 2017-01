Super Mario Bros. - Der Film kommt im neuen Steelbook

Super Mario Bros.

Die gleichnamige Film-Adaption von Nintendos Super Mario Bros.-Reihe trieb im Jahr 1993 etliche Fans des hüpfenden Klempners in die Kinos, erntete letztendlich aber viel Spott. Das absurde Abenteuer von Mario Mario (Bob Hoskins) und seinem Bruder Luigi Mario (John Leguizamo), die sich in Dinohattan gegen King Koopa (Dennis Hopper) und seine dümmlichen Komplizen zur Wehr setzen müssen, hat bis auf Namen nicht viel mit der Spielreihe gemein.

Die Geschichte ist stupide, die schauspielerische Leistung der Charaktere unterirdisch. Die 50 Millionen Dollar-Produktion ist Trash vom Allerfeinsten, der nun mit einer exklusiven Blu-ray-Edition geehrt wird. Sollte es euch nach einem feuchtfröhlichen Trash-Heimkinoabend (und nach einem, zugegeben, recht ansehnlichen Steelbook) dürsten, dann habt ihr jetzt die richtige Gelegenheit. Die Super Mario Bros.-Steelbook-Edition erscheint am 13. Februar 2017, vorbestellen könnt ihr sie aber schon jetzt. Der Film kommt in der 104-minütigen Kinofassung, jedoch nur mit englischer Tonspur (via Destructoid).

Was haltet ihr vom Super Mario Bros.-Film?