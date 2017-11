Super Mario Odyssey - Das am schnellsten verkaufte Mario-Spiel aller Zeiten

Die Erfolgsmeldungen um Super Mario Odyssey reißen nicht ab. Auf Twitter haben Nintendo of Europe und Nintendo of America jeweils bekannt gegeben, dass Super Mario Odyssey sich in der jeweiligen Region schneller verkauft hat, als alle anderen Mario-Spiele bisher.

At launch, #SuperMarioOdyssey is the fastest-selling Super Mario game in Europe! Thanks for the support – hope you’re enjoying the journey pic.twitter.com/SvqADbt31y — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) November 2, 2017

Thank you to everyone for taking this amazing journey with us and making #SuperMarioOdyssey the fastest selling game in Super Mario history! pic.twitter.com/UEeqQ0ebRo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 2, 2017

Für diesen Rekord hat Marios neuestes Abenteuer in Europa Super Mario Galaxy 2 und in Amerika New Super Mario Bros. überholt. Beide Spiele erschienen für die Nintendo Wii.

Dieser Meilenstein unterstreicht ein weiteres Mal den enormen Erfolg von Super Mario Odyssey. Erst vor kurzem kam die Meldung von Nintendo, dass sich das Spiel in gerade einmal drei Tagen bereits zwei Millionen Mal verkauft habe.