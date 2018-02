Super Mario Odyssey - DLC möglich, wenn Nintendo eine passende Idee hat

Während sich alle anderen Publisher längst darauf geeinigt hatten, dass kostenpflichtige DLCs eine gute Möglichkeit für zusätzliche Einnahmen sind, hielt sich Nintendo lange zurück. Mittlerweile sind DLCs aber auch auf der Nintendo Switch gang und gäbe, sogar First Party-Hits wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden mit Story-DLCs versorgt. Abgesehen von einem kostenlosen Update blieb Super Mario Odyssey allerdings noch davon verschont.

2017 wurden knapp 15 Mio. Nintendo Switch-Konsolen verkauft

Super Mario Odyssey als beliebtestes Spiel

Gegenüber GameInformer (via Nintendo Everything) sprach Super Mario Odyssey-Producer Yoshiaki Koizumi nun auch über die Möglichkeit, das Nintendo-Maskottchen mit zusätzlichen Inhalten zu versorgen.

"Es gibt jede Menge Umfang in Super Mario Odyssey. Das war ein großer Fokus in der Entwicklung. Dem Spieler viele Dinge zu geben, die er tun kann. Wir haben uns dazu gezwungen, so viel Inhalte wie möglich zu erschaffen. Ich kann heute nichts bestimmtes ankündigen, aber natürlich, wenn es da eine richtig coole Idee gäbe, die wir umsetzen könnten, dann würden wir definitiv über DLCs nachdenken."

In einem kostenlosen Update wird Super Mario Odyssey mit einem neuen Modus ausgestattet, in dem wir Ballons in der Spielwelt verstecken müssen, damit andere Spieler sie entdecken können. Über umfangreichere DLCs wie ein zusätzliches Königreich, wissen wir allerdings noch nichts.

Würdet ihr für eine neue Super Mario Odyssey-Welt noch einmal Geld ausgeben?