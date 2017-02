Super Mario Odyssey - Einstündiges Youtube-Video analysiert Easter Eggs, Secrets & mehr

Super Mario Odyssey: Der Trailer gibt mehr preis, als ihr glaubt.

Bis zum Release von Super Mario Odyssey Ende 2017 ist es noch ein Stückchen hin und bislang gibt es zu dem Nintendo-Switch-exklusivem Jump&Run lediglich einen Reveal-Trailer, doch das hinderte den Youtuber GameXplain nicht daran, jede Sekunde des Filmchens minutiös nach Secrets und Easter Eggs zu scannen.

Herausgekommen ist eine Mega-Analyse, die nicht nur die unterschiedlichen Kulissen aufzeigt, die ihr in Super Mario Odyssey erkundet, sondern auch die Gegnertypen, Marios neue Moves und Attacken und weitere Kleinigkeiten, die ihr garantiert noch nicht wusstet. Tja, offenbar gibt der Trailer mehr preis, als ihr vermutet hättet, denn das Analyse-Video von GameXplain ist satte 1 Stunde, 23 Minuten lang geworden. Also schnappt euch ein paar Snacks und vielleicht einen Drink und schaut es euch in Ruhe an:

Super Mario Odyssey erscheint Ende 2017 für die Nintendo Switch, die wiederum am 3. März 2017 zusammen mit über 10 Launch-Games, darunter auch Zelda: Breath of the Wild, veröffentlicht wird.