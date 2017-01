Super Mario Odyssey - Fünf versteckte Hinweise aus dem Nintendo Switch-Trailer

Super Mario Odyssey

Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört Super Mario Odyssey zu den wichtigsten Nintendo Switch-Spielen in diesem Jahr. Doch im Gegensatz zu Links neuem Abenteuer wissen wir über die kommende Weltreise von Super Mario so gut wie nichts. Der Gameplay-Trailer vom Nintendo Switch-Event verrät zwar ein paar neue Fertigkeiten von Mario, der beispielsweise nun seine berühmte Mütze werfen und sie als Plattform nutzen kann, doch in Sachen Setting und Spielwelt sind wir recht ahnungslos.

Mehr: Arms - Erstmals Gameplay zum neuen Fighting Game für die Nintendo Switch

Dabei gibt der Trailer vielleicht viel mehr her, als auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Die Kollegen von Eurogamer haben sich den Clip etwas genauer angeschaut und die Szenen im Detail betrachtet. Dabei kamen sie auf fünf Theorien, die sowohl spannend als auch plausibel klingen und uns Hinweise auf das Gameplay sowie die Story von Super Mario Odyssey liefern.

So scheint New Donk City zwar wenig überraschend die Nintendo-Version von New York City zu sein, doch es scheint so, als hätte Donkey Kong (der Bösewicht aus Arcade-Tagen) die Stadt übernommen. Verschiedene Plakate weisen ebenso daraufhin wie die Nummernschilder der Autos, die die Möglichkeit in den Raum stellen, dass wir uns im Jahre 1981 befinden. Also dem Jahr, als Mario erstmals auf den Donkey Kong traf und seine Angebetete aus seinen Fängen befreien musste.

Mehr: Nintendo Switch - Alle Infos zu Leistung, Preis und Releasetermin

Ansonsten spekuliert Eurogamer über Hub-Worlds, Upgrades für Marios Mütze, Tag- und Nacht-Wechsel sowie die neue Rolle von Bowser, der offenbar eine Heirat für sich und Prinzessin Peach plant - gegen ihren Willen natürlich.

Super Mario Odyssesy soll Ende des Jahres für die Nintendo Switch erscheinen.