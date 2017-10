Super Mario Odyssey - Mond-Guide für das Forstland

Im Forstland von Super Mario Odyssey warten zwischen Metall-Labyrinthen und Blumenwiesen wieder massig Monde darauf, von euch gefunden zu werden. Mit unserem Guide schnappt ihr sie alle!

Unsere Lösung ist kurz gehalten und beantwortet die zwei wichtigsten Fragen: Wo ist der Mond? Und was müsst ihr machen, um ihn zu bekommen?

Zu jedem der interstellaren Items haben wir außerdem zwei Screenshots geschossen. Einer zeigt den Mond, wie ihr ihn auch in der Spielwelt von Super Mario Odyssey sehen könnt. Der andere zeigt seine Position zentral auf der Map, markiert durch ein rotes M. Wechselt zur Übersicht einfach mit den Reitern "Im Spiel" und "Karte" zwischen den Bildern.

Hoppeldihopp im Wald

Wo? In der Nähe der Odyssee

Was? Werft ihr den rasenden Hasen mit Cappy ab, lässt er erschrocken einen Mond fallen.

Shopping im Robohain

Wo? Im Shop

Was? Ergattert für den Preis von 100 Goldmünzen einen weiteren Mond.

Oben auf dem hohen Baum

Wo? Auf einem Baum in der Nähe der Odyssee

Was? Nachdem ihr als Mieswurz mit der Ausstreck-Mechanik eine kurze Kletter-Passage bewältigt, wartet oben angekommen ein Mond auf euch.

Rauf auf die Klippen zur Nuss

Wo? Über die Klippe am Abgrund entlang

Was? Geht vorbei an dem Feuer-Bruder und öffnet mit einem Hebel das Tor. Capert daraufhin die Mieswurz und erklimmt mit ihr die vor euch liegenden Klippe. Am Ende findet ihr eine Nuss. Brecht sie auf und freut euch über einen weiteren Mond.

Rollfels im Herzen des Waldes

Wo? Im Abgrund

Was? Lasst euch in den Abgrund fallen und landet in einer dunklen Höhle. Dort versteckt sich in einem leuchtenden Felsen ein Mond. Ihr könnt den Stein entweder mehrmals aufheben und fallen lassen oder ihn mit Hilfe des herumlaufenden T-Rex zerbrechen.

Falle im Herzen des Waldes

Wo? Im Abgrund

Was? Am Rand des Levels befindet sich eine Röhre, die euch in einen geheimen Raum bringt. Dort warten drei Schatzkisten auf euch, von denen eine den Mond versteckt.