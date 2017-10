Super Mario Odyssey - Mond-Guide für das Kaskadenland

Das Kaskadenland ist die erste Welt in Super Mario Odyssey, in der wir unsere Mond-Sammelwut ausleben können. Zwischen T-Rex-Höhle und Wasserfall birgt die Map haufenweise versteckte Items, die ihr mit Hilfe unseres Guides entdecken könnt.

Unsere Lösungsanleitung ist kurz gehalten und beantwortet die zwei wichtigsten Fragen: Wo ist der Mond? Und was müsst ihr machen, um ihn zu bekommen?

Zu jedem der interstellaren Items haben wir außerdem zwei Screenshots geschossen. Einer zeigt den Mond, wie ihr ihn auch in der Spielwelt von Super Mario Odyssey sehen könnt. Der andere zeigt seine Position zentral auf der Map, markiert durch ein rotes M. Wechselt zur Übersicht einfach mit den Reitern "Im Spiel" und "Karte" zwischen den Bildern.

Unser erster Power-Mond

Wo? Beim einzelnen Kettenhund

Was? Capert den Kettenhund, indem ihr eure Mütze Cappy auf ihn werft. Lenkt das Monster danach in die entgegengesetzte Richtung, weg vom leuchtenden Felsen. Ihr werdet zurückgeschleudert und brecht euren ersten Power-Mond auf.

Beiß dich durchs Gestein

Wo? Bei mehreren Kettenhunden

Was? Zerstört die poröse Wand als Kettenhund oder Dinosaurier, den ihr auf einer erhöhten Ebene finden könnt. Dahinter liegt eine kleine Höhle mit dem Mond.

Hinter dem Wasserfall

Wo? Hinter dem Wasserfall

Was? Geht ihr durch die Röhre, wartet am anderen Ende eine 2D-Passage auf euch. An deren Ende erhaltet ihr den Mond.

Multimonde über dem Wasserfall

Wo? Über dem Wasserfall

Was? Besiegt den Mini-Boss, indem ihr die Kettenhund-Mechanik nutzt und euch drei Mal beherzt gegen die Hasen-Dame schmettert. Am Ende des Kampfs wartet ein sogenannter Multi-Mond auf euch, der drei Monde auf euer Konto addiert.

Auf dem Felsvorsprung

Wo? Beim Felsvorsprung

Was? Capert den T-Rex und reißt mit seiner Dino-Power eine poröse Steinwand ein, um eine Röhre freizulegen. Geht ihr dort als Mario durch, landet ihr oben auf dem Felsvorsprung, auf dem ein Mond auf euch wartet.

Auf dem Trümmerhaufen

Wo? Auf einem Felsen

Was? Springt einfach den großen Stein hoch.