Super Nintendo World - Erster Blick auf den Nintendo-Freizeitpark mit Mario, Link & Co.

Der Nintendo-Freizeitpark widmet sich vor allem dem Pilzkönigreich.

Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das letzte Mal in einem Freizeitpark wart? Bei mir liegt es schon viele Jahre zurück und ehrlich gesagt, verspüre ich auch nicht wirklich das Verlangen nach Achterbahnen und Zuckerwatte. Der offizielle Nintendo-Freizeitpark wäre dann aber tatsächlich eine Überlegung wert. Jetzt gewährt uns Nintendo einen ersten Blick auf das geplante Projekt.

So könnte der Park aussehen.

Das Bild zeigt den möglichen Nachbau des Pilzkönigreichs, inklusive der typischen Röhren sowie den jeweiligen Schlössern von Prinzessin Peach und Bowser. Der Park wird Super Nintendo World heißen und soll 2020 als neuer Themenbereich in den Universal Studios in Japan, Hollywood und Orlando eröffnet werden.

Wie der Name schon sagt, wird das gesamte Nintendo-Repertoire seinen Auftritt im Park feiern, auch wenn die Super Mario-Welt den größten Platz einnehmen wird. Auf welche Art von Attraktionen wir uns in Super Nintendo World freuen können, gibt das Bild aber leider nicht her.

Würdet ihr den Park gern besuchen?

Nintendo in Freizeitparks - Trailer stellt Kooperation mit den Universal-Themen-Parks vor