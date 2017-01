Super Retro Boy - Der Gameboy kehrt mit moderner Technik zurück

Super Retro Boy

Es ist eine kleine Sensation, die da von der amerikanischen Technikmesse CES zu uns rübergeschwappt ist: Die amerikanische Firma Retrobit, die sich auf Gadgets und Endgeräte rund um Retro-Konsolen spezialisiert, hat den Super Retro Boy angekündigt. Dieses Gerät erinnert optisch stark an den Gameboy, verbirgt unter seiner Hüllle allerdings hochmoderne Technik.

Ein HD-Display soll Spielern ab diesem Sommer den Blick auf alte Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance-Titel ermöglichen, die ganz einfach in das Gerät eingesteckt und dann einschränkungsfrei gespielt werden können. Betrieben wird der Super Retro Boy von einem Akku, der etwa zehn Stunden durchhält - eine Möglichkeit, den Retro-Backstein mit dem Internet zu verbinden, gibt es hingegen nicht.

The new #SuperRetroBoy offers a rechargeable battery and textured side grips for hours of … https://t.co/niD0VnyOeH pic.twitter.com/QQU456p8Yj