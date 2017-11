Superman - Batman: Arkham-Macher kündigen angeblich bald ein Superman-Spiel an

Laut einem 4chan-Nutzer können wir uns auf eine große Enthüllung gefasst machen: Angeblich ziert das neue Spiel der Rocksteady Studios das Cover der nächsten Game Informer-Ausgabe. Das Projekt wurde bisher zwar noch nicht offiziell enthüllt oder angekündigt, angeblich soll es aber ein Superman-Spiel werden. Da es sich dabei bisher nur um ein Gerücht handelt, das obendrein von 4chan kommt, solltet ihr die Meldung mit sehr viel Vorsicht genießen. (via: ComicBook)

Das Superman-Spiel soll dem massiv und äußerst ambitioniert daherkommen, die Allgemeinheit werde außerdem mit Sicherheit von den Details des Spiels beeindruckt sein. Über das nächste Projekt von Rocksteady Games gibt es aktuell nur sehr wenig bis gar keine Informationen. Allerdings teasen die Macher der Batman: Arkham-Reihe das Projekt schon seit geraumer Zeit an. Auch von dieser Seite aus hieß es, die Fans würden ausrasten, wenn sie das Spiel sehen.

Auch wenn 4chan bereits bei anderweitigen Gerüchten aus der Spieleindustrie Recht behalten sollte, könnte es genauso gut sein, dass nichts an der Behauptung dran ist. Die Quelle ist nicht gerade die seriöseste und Rocksteady Games soll Gerüchten zufolge auch bereits an Spielen zu Wonder Woman, der Suicide Squad und den Turtles gearbeitet haben. All diese Vermutungen haben sich bisher jedenfalls noch nicht bestätigt.

Was haltet ihr von dem Gerücht? Wie fändet ihr ein Superman-Spiel von Rocksteady?